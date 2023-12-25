Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 953 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Абрамова
    ужас ..и почему Гараев писатель? что он написал, какие книги?Участница женской...
  • Olga
    Он не рухнул, просто обычный цепсошник из хохлов. Они сейчас активизировались повсюду с началом президентской выборно...Президентские выб...
  • Алексей Смирнов
    Такой же эксперимент был в общественном транспорте долгие годы: кидаешь денежку. крутишь ручку, отрываешь билет, всё ...Экзамен сдали

Харитонов идет в президенты

Харитонов идет в президенты

Относительно "молодого и перспективного" кандидата от КПРф на выборы.С учетом того, что все прекрасно понимают общие итоги выборов (безотносительно конечных процентов), КПРф решила не выдвигать Зюганова и не двигать кого-то из более молодых, а отправить проверенного агрария Харитонова с скромной задачей удержать 2-е место и использовать выборы для политической агитации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх