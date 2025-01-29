"ВО": ПВО Белоруссии засекла БПЛА ВСУ над нефтепроводом "Дружба" в Мозыре

Средствами ПВО ВС Республики Беларусь зафиксирована попытка пролёта украинского дрона в направлении объектов инфраструктуры нефтепровода "Дружба" в Мозыре Гомельской области, передает Военный Обозреватель.
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