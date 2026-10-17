Опубликован перечень устройств для глобального рынка Британские подразделение Honor опубликовало глобальный график распространения MagicOS 11 — новой версии фирменной оболочки на базе Android 17.
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