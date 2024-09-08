Напарник Харрис сообщил о приоритете темы ЛГБТ в ее политике

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис видит своим внешнеполитическим приоритетом вопросы ЛГБТ* (международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено).
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