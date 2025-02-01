Ганчев: стариков на Украине оставляют выживать в подвалах под обстрелами

ВСУ эвакуируют из Харьковской области преимущественно молодых людей - их вывозят в западную часть страны, стариков при этом бросают в подвалах под обстрелами, заявил глава областной администрации Виталий Ганчев.
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