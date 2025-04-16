Что известно о громком «дорожном» деле в Иванове к этому часу

15 апреля 2025 года войдет в историю Ивановского региона как начало громкого «дорожного» дела, по которому проходят директор департамента транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук и его первый заместитель Алексей Панков.
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