Полный привод на базе Nissan — скоро в РФ!

Если из России в ближайшее время и уйдут какие-то китайские бренды, то точно не Oting. Этот бренд, принадлежащий, как и Dongfeng, концерну Sinomach Auto, собирается вывести на российский авторынок два полноразмерных пикапа, а пикапы – едва ли не единственный класс машин, который продается отлично, несмотря на кризис.