Московские профессора приедут во Мценск для открытия памятной доски орловцу Баранову

23 апреля во Мценске состоится торжественная церемония открытия мемориальной доски профессору, автору учебников по русскому языку лауреату Государственной премии СССР, доктору педагогических наук Михаилу Трофимовичу Баранову.
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