Появилось видео с места убийства тёщи и сына Стаса Намина

Главным подозреваемым стал приёмный сын музыканта.фото: t.me/gsuskmosobl--> В подмосковной Истре найдены убитыми сын и тёща основателя групп «Парк горького» и «Цветы» Стаса Намина (настоящее имя Анастас Микоян).
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