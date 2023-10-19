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Появилось видео с места убийства тёщи и сына Стаса Намина

Появилось видео с места убийства тёщи и сына Стаса Намина

Главным подозреваемым стал приёмный сын музыканта.фото: t.me/gsuskmosobl--> В подмосковной Истре найдены убитыми сын и тёща основателя групп «Парк горького» и «Цветы» Стаса Намина (настоящее имя Анастас Микоян).

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