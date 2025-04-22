Россиянам раскрыли способы сэкономить на ЖКУ

Отключение ненужных опций поможет сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Способы сократить расходы раскрыл россиянам юрист, эксперт по городской инфраструктуре и ЖКХ Андрей Фрадкин, передают «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии