Жена челябинского губернатора возглавила попечительский совет областной детской больницы

В Детской областной больнице Челябинской области впервые за 85 лет появился попечительский совет, который возглавит основатель фонда социальных, культурных и образовательных инициатив «2020» Ирина Текслер.
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