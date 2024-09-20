Тем временем в р. п. Средняя Ахтуба вовсю идут XXXX летние Сельские спортивные игры. Вторая победа ФК «Бузулук» 🔥 Новоаннинский 9:4 Николаевск ⚽️⚽️⚽️ Голы забили: Илья Исингалиев, Андрей Ежов, Александр Бирюков, Дмитрий Желудков(3), Алексей Фролов(3) Завтра состоится два матча: 10:30 Новоаннинский - Елань 12:30 Новоаннинский - Суровикино Есть успехи и у шахматистов: спортсмены выиграли у Суровикино 2 -1, и у Быково 2-1, встреча с прошлогодними чемпионами Ленинцами завершилась счетом 2-1, сыграли с прошлогодними серебряными призёрами в ничью.