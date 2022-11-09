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МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных на спецоперации

МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных на спецоперации

Минобороны России (МО РФ) сообщило о новых героических поступках российских солдат, их профессионализме и самоотверженности, благодаря которым ВС РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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