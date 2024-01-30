Константинов о словах Борреля: Евросоюз загоняет себя в тупик поддержкой Украины

Поддерживая Киев в рамках текущего конфликта, Европейский Союз (ЕС) сам загоняет себя в угол. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов, комментируя недавние слова руководителя европейской дипломатии Жозепа Борреля.