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В России запустили реалити-шоу для поддержки беременных «Соберись в роддом с Лизой Арзамасовой»

В России запустили реалити-шоу для поддержки беременных «Соберись в роддом с Лизой Арзамасовой»

С 17 июля по 17 сентября — компания NappyClub, ведущий производитель товаров для малышей и их мам, запустило уникальное реалити-шоу «Соберись в роддом с Лизой Арзамасовой», которое создано для поддержки и просвещения беременных женщин в России на всех этапах их беременности.

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