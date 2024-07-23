В России запустили реалити-шоу для поддержки беременных «Соберись в роддом с Лизой Арзамасовой»

С 17 июля по 17 сентября — компания NappyClub, ведущий производитель товаров для малышей и их мам, запустило уникальное реалити-шоу «Соберись в роддом с Лизой Арзамасовой», которое создано для поддержки и просвещения беременных женщин в России на всех этапах их беременности.