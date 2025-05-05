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Пентагон решил не посылать свои авианосцы на учения в Средиземноморье

Пентагон решил не посылать свои авианосцы на учения в Средиземноморье, там будут представлены АУГ Британии и Италии НАТО начинает крупнейшие за последние месяцы военные учения в Средиземноморье.

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