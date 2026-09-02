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Магнитные бури в сентябре: календарь трёх волн и как пережить их без вреда для здоровья

Магнитные бури в сентябре: календарь трёх волн и как пережить их без вреда для здоровья

Сентябрь принесёт метеозависимым людям три волны повышенной геомагнитной активности общей продолжительностью семь дней — с продолжительными паузами затишья между ними.

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