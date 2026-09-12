БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Мы для чего воевали?»: ТИК Челябинска замутил воду с наградами участника СВО, который идет на выборы от КПРФ

«Мы для чего воевали?»: ТИК Челябинска замутил воду с наградами участника СВО, который идет на выборы от КПРФ

В местном избиркоме устроили «фокусы» с публикацией фотографии кандидата в депутаты. Медали смущают? Герман Галкин На фото: Константин Нациевский, КПРФ.

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