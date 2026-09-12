«Мы для чего воевали?»: ТИК Челябинска замутил воду с наградами участника СВО, который идет на выборы от КПРФ

В местном избиркоме устроили «фокусы» с публикацией фотографии кандидата в депутаты. Медали смущают? Герман Галкин На фото: Константин Нациевский, КПРФ.
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ЕР идет на все провокации, чтобы убрать конкурентов.