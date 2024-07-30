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Спортсмены критикуют условия жизни в Олимпийской деревне на Играх в Париже

Спортсмены критикуют условия жизни в Олимпийской деревне на Играх в Париже

Спортсмены Олимпийской деревни Париж-2024 сталкиваются с трудностями из-за условий проживания. Картонные кровати вызвали критику среди многих участников Игр, поскольку они не способствуют полноценному отдыху перед соревнованиями.

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