Спортсмены критикуют условия жизни в Олимпийской деревне на Играх в Париже

Спортсмены Олимпийской деревни Париж-2024 сталкиваются с трудностями из-за условий проживания. Картонные кровати вызвали критику среди многих участников Игр, поскольку они не способствуют полноценному отдыху перед соревнованиями.
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