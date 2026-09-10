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Нелидово готовится к выборам: волонтёры вышли на улицы города

Нелидово готовится к выборам: волонтёры вышли на улицы города

В Нелидовском муниципальном округе состоялась информационно-просветительская акция «Я иду на выборы».

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