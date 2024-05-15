Владимир Путин дал интервью китайским журналистам. Главные тезисы

В интервью китайскому информационному агенству Синьхуа Путин рассказал об отношениях с Китаем и переговорах с Украиной Президент России Владимир Путин дал письменное интервью китайскому информационному агентству Синьхуа в преддверии визита в КНР.
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