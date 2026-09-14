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Защитник ЦСКА Матеус Рейс приглашен на заседание КДК после удаления в матче с «Рубином» и толчка арбитра

На заседание Контрольно-дисциплирнарного комитета пригласили защитника ЦСКА Матеуса Рейса после его удаления в матче с «Рубином» (1:1) в 8-м туре РПЛ, сообщается на сайте РФС.

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