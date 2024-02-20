Берегись, спутник падает: неуправляемый космический аппарат может не сгореть в атмосфере и свалиться на головы

ERS-2 был запущен в 1995 году с целью изучения полюсов Земли, сбора данных о погоде и катаклизмах. Он прекратил свою деятельность в 2011 году и начал постепенно опускаться, достигнув этой недели атмосферы планеты.
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