ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

303 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Регина Толстоброва
    Воюют за Америку против своего народа.Колонны немецкой ...
  • Россиянин
    Надо что бы украм некуда было отступать. Во времена ВОВ, когда немцев погнали, наша авиация и артиллерия разносило вс...Взятие Победы выз...
  • Анастас Герганов
    Афтар!!! При чем на фотка Ф 16 и Ф 16? Они шо, уже на вооружении усраины?!!Крынки! Сброс бое...

Берегись, спутник падает: неуправляемый космический аппарат может не сгореть в атмосфере и свалиться на головы

Берегись, спутник падает: неуправляемый космический аппарат может не сгореть в атмосфере и свалиться на головы

ERS-2 был запущен в 1995 году с целью изучения полюсов Земли, сбора данных о погоде и катаклизмах. Он прекратил свою деятельность в 2011 году и начал постепенно опускаться, достигнув этой недели атмосферы планеты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх