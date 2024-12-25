По 100 тысяч рублей будут платить беременным студенткам в Саратовской области

САРАТОВ, 25 декабря, ФедералПресс. С января беременные женщины, которые проходят очное обучение в учебных заведениях Саратовской области, смогут претендовать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии