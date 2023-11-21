Минометчики группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении пресекают попытки ВСУ провести ротацию подразделений и подвоз боеприпасов

Работая в связке с операторами БЛА и передовыми разведгруппами, расчет 120-мм миномета «Сани» круглосуточно ведет огонь по выявленным целям, а также отрабатывает по разведанным маршрутам перемещения противника.
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