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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин остался без бросков в створ во 2-м матче в этом сезоне. За карьеру в НХЛ у него 24 таких игры в регулярках – из 1476 всего

Капитан «Вашингтона» ни разу не бросил в створ в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (0:3).

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