Россияне начали активно покупать недвижимость в других городах страны

Президент академии ипотеки Горский: в России развивается внутренняя миграция Граждане России начали активно покупать недвижимость в других городах страны, из-за чего развивается внутренняя миграция населения.
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