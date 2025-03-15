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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Теренс Кроуфорд: «Нет ни одного бойца в истории, у которого такой же стиль, как у Стивенсона»

«Он замечательный боец, его не могут победить. У него собственный стиль. Нет ни одного бойца в истории, у которого был такой же стиль», – сказал Теренс Кроуфорд.

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