Удивительное видео показывает, как шимпанзе произносят человеческие слова Максим МорозовСтарые записи содержащихся в неволе шимпанзе, произносящих слово «мама», позволяют предположить, что наши ближайшие ныне живущие родственники могут иметь нейронные строительные блоки для речи.
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