Андреева — о критике в социальных сетях: люди забывают, что мы ещё подростки

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала критику в социальных сетях. «Возможно, иногда люди забывают, что мы ещё молоды, что мы всё ещё подростки и что у нас есть жизнь и за пределами тенниса.
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