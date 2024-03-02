Почему граждане Молдовы порой не могут своевременно получить медуслуги

Граждане Молдовы порой не могут получить своевременно необходимые им медицинские услуги из-за отсутствия должного планирования, устарелости разных информационных систем, и в этой связи необходима цифровизация услуг в медицинской сфере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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