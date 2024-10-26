В Московский районный суд Петербурга ушло уголовное дело о серии интернет-мошенничеств по продаже коробок с песком вместо iPhone.
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В Московский районный суд Петербурга ушло уголовное дело о серии интернет-мошенничеств по продаже коробок с песком вместо iPhone.