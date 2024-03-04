Индексация пенсий с 1 марта 2024 года

Ежегодно в России проводят индексацию денежных выплат в соответствии с прогнозируемым ростом цен на продукты, а также непродовольственные товары и услуги, которыми пользуются россияне, причем проводится она в несколько этапов.
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