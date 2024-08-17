🇷🇺🛩Операторы дронов российской армии официально прокачали тачку очередного боевика ВСУ🇺🇦 🎥Вид со стороны противника💥 #Дрон #Бандеромобиль #СВО #ВСУ #Прилет.
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🇷🇺🛩Операторы дронов российской армии официально прокачали тачку очередного боевика ВСУ🇺🇦 🎥Вид со стороны противника💥 #Дрон #Бандеромобиль #СВО #ВСУ #Прилет.
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