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Царьград

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Ученые раскрыли срок гибели всего живое на Земле

Ученые раскрыли срок гибели всего живое на Земле

Солнце помогло ученым сделать прогноз о сроке гибели всего живое на планете Земля.Срок гибели, равно как и жизни всего живого на Земле зависит от Солнца.

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