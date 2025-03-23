«Сделка века»: за сколько Каддафи хотел купить у Брежнева атомную бомбу

Режим Муаммара Каддафи с начала 1970-х годов стремился завладеть ядерным оружием. С этой целью глава Ливийской Арабской Джамахирии вёл переговоры с Советским Союзом, предлагая Москве огромные деньги за передачу атомных технологий.