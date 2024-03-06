Депутат Нилов назвал способ сгладить региональные различия в зарплатах — МК

По мнению председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, меры, предпринятые в период пандемии коронавируса и по ее окончании привели к ряду позитивных изменений: увеличилось число самозанятых, снизился уровень безработицы и численность проживающих за чертой бедности.
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