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Депутат Нилов назвал способ сгладить региональные различия в зарплатах — МК

Депутат Нилов назвал способ сгладить региональные различия в зарплатах — МК

По мнению председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, меры, предпринятые в период пандемии коронавируса и по ее окончании привели к ряду позитивных изменений: увеличилось число самозанятых, снизился уровень безработицы и численность проживающих за чертой бедности.

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