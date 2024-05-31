Сильные стороны особенностей работы в Африке Редакторская колонкаДля определения наиболее эффективной стратегии по выработке бизнес-стратегии по работе на Африканском континенте, следует учитывать ряд факторов, которые являются отличительными для данного региона.
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