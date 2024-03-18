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Первая лига. «Химки» примут «Нефтехимик», «Динамо» Махачкала в гостях у «КАМАЗа», «Торпедо» сыграет со СКА

Также в понедельник «Торпедо» сыграет в гостях с хабаровским СКА, махачкалинское «Динамо» – с «КАМАЗом», тульский «Арсенал» встретится дома с «Волгарем».

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