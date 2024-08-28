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Газета.ру

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Медведев заявил, что никто не знает правды в ситуации с допингом Синнера

Медведев заявил, что никто не знает правды в ситуации с допингом Синнера

Российский теннисист Даниил Медведев поделился размышлениями о допинговом деле первой ракетки мира Янника Синнера, который представляет Италию, и выразил мнение, что все действия итальянца были совершены в рамках правил.

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