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Русский Днепропетровск

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  • Евгений Мальцев
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Кому Зеленский отписал урановые шахты?

Николай Большаков 20 января 2025 г.   Украинские телеграм-каналы предупреждают: министр энергетики «незалежной» Герман Галущенко уже готов начать распродажу запасов полезных ископаемых, анонсировав поиск «стратегического инвестора» для разработки всех месторождений урана на территории Украины.

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