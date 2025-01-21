Николай Большаков 20 января 2025 г. Украинские телеграм-каналы предупреждают: министр энергетики «незалежной» Герман Галущенко уже готов начать распродажу запасов полезных ископаемых, анонсировав поиск «стратегического инвестора» для разработки всех месторождений урана на территории Украины.
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