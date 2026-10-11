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Царьград

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12 фактов о диспансеризации в 2026 году, которые нужно знать обязательно

12 фактов о диспансеризации в 2026 году, которые нужно знать обязательно

Рассказываем о 12 самых важных фактах о диспансеризации и о том, что изменилось в 2026 году.Можно чувствовать себя здоровым и не знать о повышенном давлении, диабете или ранней стадии онкологии.

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