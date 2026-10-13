Снова в розыске: сбежавший за границу продюсер "Ласкового мая" под прицелом силовиков

Новые эпизоды или попытка давления? К Андрею Разину есть вопросы. Бывший продюсер некогда самой популярной группы СССР Андрей Разин вновь привлек внимание правоохранительных систем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Какой же позор!"...
- "Мы уже знаем, ку...
- JF Путин наказал сою...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым