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Царьград

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Снова в розыске: сбежавший за границу продюсер "Ласкового мая" под прицелом силовиков

Снова в розыске: сбежавший за границу продюсер "Ласкового мая" под прицелом силовиков

Новые эпизоды или попытка давления? К Андрею Разину есть вопросы. Бывший продюсер некогда самой популярной группы СССР Андрей Разин вновь привлек внимание правоохранительных систем.

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