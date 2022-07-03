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Разорит ли Россию решение ЕС о запрете закупок нефти?

Разорит ли Россию решение ЕС о запрете закупок нефти?

Вслед за российской нефтью ЕС решил запретить смеси, содержащие российскую нефть. Вы знаете, мы тут терпеливые, и вообще многое видели, удивляться вроде уже не приходится, но тем не менее удивляться мы как начали в феврале, так и не перестаем.

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