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Царьград

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Министр обороны Польши сообщил о перехвате Ил-20 над Балтикой

Министр обороны Польши сообщил о перехвате Ил-20 над Балтикой

Польские истребители F-16 31 июля сопроводили русский Ил-20 над Балтикой. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что самолет находился в международном воздушном пространстве и не нарушал польские границы.

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Комментарии
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Елена Верия
Вот так, пощекотали пшекам нервишки... Правильно, пусть задумаются!
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