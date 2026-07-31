Министр обороны Польши сообщил о перехвате Ил-20 над Балтикой

Польские истребители F-16 31 июля сопроводили русский Ил-20 над Балтикой. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что самолет находился в международном воздушном пространстве и не нарушал польские границы.
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