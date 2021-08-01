В Турции сообщили о взятии под контроль пожара в районе Бодрума

Пожар в районе турецкого Бодрума, где ранее были эвакуированы туристы сразу из нескольких отелей, взят под контроль, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли"Пожар в районе Бодрума провинции Мугла взят под контроль.