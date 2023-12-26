Кому и Понасенков президент, или немного мемов в холодной стране.

Как известно, в нашей стране президентская кампания не может быть безальтернативной, ибо не достигли мы еще достаточно единения в обществе, чтобы миллионноротою глоткой грянуть "Славься!", а потому для любителей мемов и оперы явлен обшественности новый кандидат в Президенты, способный экстравагантностью затмить Слуцкого, потому что тот — не Жириновский, хоть и на его посту.