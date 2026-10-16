Алексей Миллер заявил, что высокие цены на европейском газовом рынке станут долгосрочной тенденцией. Франческа Донато отметила, что без российского газа экономика ЕС под угрозой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Акт первый. Морс...
- "Осудили Россию, ...
- Европейцы приедут...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым