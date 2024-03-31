Кто не получит прибавку к пенсии в апреле: объясняет эксперт

С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии, однако это не коснется выплат работающим пенсионерам и представителям силовых ведомств в отставке, рассказал старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок в разговоре с РИА Новости.
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