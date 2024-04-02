Рассказываем о нескольких простых хитростях, которые значительно упростят приготовление пищи.

Многие люди проводят часы на кухне, готовя завтрак, обед и ужин для всей семьи. С другой стороны, есть простые, но эффективные приемы, которые помогут значительно ускорить и ускорить процесс приготовления.
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